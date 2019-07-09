09 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!
Fenerbahçe transferde yeri yerinden oynatacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Mesut Özil transferi için harekete geçti. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe bu transferle rakiplerine gözdağı vermek istiyor. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 09.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi ��ok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"