09 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Fenerbahçe transferde yeri yerinden oynatacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Mesut Özil transferi için harekete geçti. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe bu transferle rakiplerine gözdağı vermek istiyor. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52
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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon tek hedef var. Şampiyonluk!

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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Bu bağlamda transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertliler birçok isim için nabız yokluyor.

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Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Santrfor bölgesine Vedat Muriç'i transfer ederek Galatasaray ile girdiği savaşı kazanan Fenerbahçe transferde büyük oynuyor.

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