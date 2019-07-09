Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayım başladı!

Fenerbahçe transferde yeri yerinden oynatacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Mesut Özil transferi için harekete geçti. Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe bu transferle rakiplerine gözdağı vermek istiyor. İşte gündem yaratacak transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





