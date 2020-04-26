26 Nisan 2020, Pazar
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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Corona virüsü salgınının getirdiği mali zorlukları atlatmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu kapsamda gelecek sezonun kadrosunu düşük maaşlı ve yetenekli isimlerle kuracak. İsrail basını, "Fenerbahçe, haftasonu teklif yaptı" başlığıyla, Sarı Kanarya'nın yeni transferini duyurdu. İşte detaylar...
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