26 Nisan 2020, Pazar

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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Corona virüsü salgınının getirdiği mali zorlukları atlatmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu kapsamda gelecek sezonun kadrosunu düşük maaşlı ve yetenekli isimlerle kuracak. İsrail basını, "Fenerbahçe, haftasonu teklif yaptı" başlığıyla, Sarı Kanarya'nın yeni transferini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 12:17
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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Fenerbahçe'de sürpriz transfer girişimi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına şimdiden başlayan Kanarya, taraftarının beklemediği ancak büyük yeteneklere sahip olan bir isimle temasa geçti.

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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istiyordu.

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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Marc Wilmots, Giampaolo gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktörler için anlaşma zemini hazırlarken, diğer yandan da kadro yapılandırmasını tamamlamak istiyor.

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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Bu bağlamda Kanarya, geçmiş yıllarda yaptığı gibi yıldızlara para yağdırmayacak. Özellikle corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali zarara uğrayan Fenerbahçe, gelir dengesine uygun ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlere yöneliyor.

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İsrail basını Fenerbahçe'nin yeni transferini yazdı!

Fenerbahçeli kurmayların ve scout ekiplerinin özellikle takip ettiği isimler Orta Doğu ve Afrika'da kendi takımlarının yıldızları konumunda bulunuyor.

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