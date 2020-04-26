Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! "Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim"

"BU SÜREÇ PSİKOLOJİMİ İYİ ETKİLEDİ"

Karantina sürecinin kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği ile ilgili de düşüncelerini aktaran genç oyuncu, "Hep dışarıdaydık, ailemizle hiç vakit geçiremiyordum. Bir yandan iyi oldu bu süreç psikolojimizi güzel etkiledi bence. Şahsen benim öyle oldu. Ailemizle vakit geçirmek için daha fazla zaman bulabiliyoruz. Tabii belli bir süreçten sonra insan özlüyor. Şu an gerçekten çok özledik. Kötü etkileyen de olmuştur ama benim psikolojimi kötü etkilemedi, tam tersi daha da iyi etkiledi. Ailemizin yüzünü görebilir olduk" şeklinde konuştu.