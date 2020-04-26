26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! "Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim"

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de listede yer alan yıldız isimden flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili zamanın her şeyi göstereceğini söylerken, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 13:37
ABONE OL
  • 1
  • 19
Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de liglere ara verildi. Antalyaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Doğukan Sinik de bu süreçte yaşadıklarına ve gelecek planlarıma ilişkin birçok açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 19
Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim

Mevcut durumda Başkan Ali Şafak Öztürk'ün otelinde çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Doğukan, "Karantinada başkanımız sağ olsun otelini bize açtı. Burada antrenman yapmamız için de çok güzel şartlar var. Karantinanın çoğu günün burada geçirdik, burada antrenman yapıyoruz. Görüntülü şekilde takımla birlikte de idman gerçekleştiriyoruz. Karantina biraz sıkıcı ama antrenmanlarımıza devam edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 19
Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim

"BU SÜREÇ PSİKOLOJİMİ İYİ ETKİLEDİ"

Karantina sürecinin kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği ile ilgili de düşüncelerini aktaran genç oyuncu, "Hep dışarıdaydık, ailemizle hiç vakit geçiremiyordum. Bir yandan iyi oldu bu süreç psikolojimizi güzel etkiledi bence. Şahsen benim öyle oldu. Ailemizle vakit geçirmek için daha fazla zaman bulabiliyoruz. Tabii belli bir süreçten sonra insan özlüyor. Şu an gerçekten çok özledik. Kötü etkileyen de olmuştur ama benim psikolojimi kötü etkilemedi, tam tersi daha da iyi etkiledi. Ailemizin yüzünü görebilir olduk" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 19
Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim

"MENTAL OLARAK BU ZAMAN DİLİMİ BİZE YARADI"

Karantina döneminde fiziksel olarak zinde kalabilme adına idmanlarına da dikkat ettiklerini sözlerine ekleyen Doğukan, "Sürekli zaten görüntülü antrenmanlarımızı yapıyoruz. Mental olarak bu zaman dilimi bize yaradı çünkü dinlendik. Birazcık kafamızı toparladık. Fiziksel olarak da daha iyi antrenman yapabilmek için başkanımızın oteline geldik. Burada antrenmanlarımız çok iyi. Ben açıkçası şu an lig başlasa 25-30 günlük kamp döneminden sonra sezona çok iyi girebileceğimizi düşünüyorum. Bu şans bizde var, antrenman yapmak için çok büyük olanaklar var" diye konuştu.

  • 5
  • 19
Genç yıldızdan Fenerbahçe sözleri! Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim

Süper Lig'in yeniden start alması durumunda hazır olabilmek için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç duyduklarıyla alakalı soruyu Doğukan Sinik, şöyle cevaplandırdı:

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör