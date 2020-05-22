22 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, takımdan ayrılacağı konuşulan Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, futbol hayatını Arjantin'de sürdüren genç yıldız adayını gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 06:40
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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve büyük olasılıkla Erol Bulut ya da Nenad Bjelica'dan biriyle anlaşacak olan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

Kadrosunu gençleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerde Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

Şilili yıldızın yerine arayışlara başlayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

Fotomaç'ın haberine göre; Bu bölgede birçok futbolcuyu takip eden Kanarya, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız

NAHUEL MOLINA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertliler Güney Amerika ve Arjantin'in en büyük kulüplerden Boca Juniors'ta forma giyen Nahuel Molina'nın transferi için harekete geçti.

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