26 Eylül 2019, Perşembe
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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla eleştirilen Islam Slimani, bu sezon ise çıkışını sürdürüyor. Çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cezayirli yıldız Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Falcao hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 21:59
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