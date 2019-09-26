26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla eleştirilen Islam Slimani, bu sezon ise çıkışını sürdürüyor. Çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cezayirli yıldız Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Falcao hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 21:59
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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'yla 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Islam Slimani, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Geçtiğimiz günlerde oynanan Monaco-Nice mücadelesi ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile bitmişti.

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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Nice maçında 1 asist yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'nin 1 golü ise VAR tarafından iptal edildi.

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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Monaco'da forma giydiği 4 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayan Cezayirli yıldız golcü, yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

"LIGUE 1'İN "EN İYİ OYUNCUSU"
Öte yandan L'Equipe Gazetesi'nin her hafta oyunculara verdiği oyların ortalamasına göre Islam Slimani, 10 üzerinden 7 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

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