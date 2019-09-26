Islam Slimani'den flaş Falcao açıklaması! Onun bu kulüpte...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla eleştirilen Islam Slimani, bu sezon ise çıkışını sürdürüyor. Çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cezayirli yıldız Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Falcao hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 21:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





