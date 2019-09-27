27 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza'da Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:00
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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex'in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Yaptığı şık pas sonrası topu ağlara gönderen Reto Ziegler ile bir video paylaşan Alex paylaşımına " Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.

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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.

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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

İşte o paylaşım...

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