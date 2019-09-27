27 Eylül 2019, Cuma
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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza'da Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:00
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