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Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik gördüğü bölgelere takviye yapması beklenen Kanarya'da üç futbolcu ile de yollar ayrılıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 19:53
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