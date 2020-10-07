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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! "Saçmalıktı"

Fenerbahçe'nin Damien Comolli zamanında 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, sarı-lacivertli takım için flaş sözler kullandı. Cezayirli forvet, "Fenerbahçe'de geçirdiğim süre tamamen saçmalıktı" dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 15:31
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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! Saçmalıktı

Fenerbahçe'nin sportif direktör Damien Comolli döneminde kadrosuna kattığı Islam Slimani performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! Saçmalıktı

Sarı-lacivertli forma ile 15 Süper Lig maçına çıkan Cezayirli santrfor, yalnızca 1 gol atabilmişti.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! Saçmalıktı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Slimani, performansıyla parmak ısırtmıştı. Islam Slimani, Fransız basınına verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! Saçmalıktı

FENERBAHÇE'DE NEDEN BÖYLE OYNAMADIN?
Hürriyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'den sonra geçen sezon Monaco'da harika bir sezon geçiren Slimani, adeta ikinci baharını yaşarken sarı lacivertli taraftarların bir çoğu ''Bizde neden böyle oynamadın?'' sorusunu yöneltmişti.

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Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! Saçmalıktı

GEÇEN SENE İKİNCİ BAHARINI YAŞADI
Monaco ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leicester'a dönen Cezayirli forvet, France Football'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

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