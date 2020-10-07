Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! "Saçmalıktı"

FENERBAHÇE'DE NEDEN BÖYLE OYNAMADIN?

Hürriyet'in derlediği habere göre, Fenerbahçe'den sonra geçen sezon Monaco'da harika bir sezon geçiren Slimani, adeta ikinci baharını yaşarken sarı lacivertli taraftarların bir çoğu ''Bizde neden böyle oynamadın?'' sorusunu yöneltmişti.