02 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla vasatı geçemeyen Islam Slimani, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Cezayirli futbolcuyu isteyen o ekip ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:08
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Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig, uzun süre ertelenmiş ve yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden başlamıştı.

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Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Tüm dünyada kulüpler, virüs nedeniyle yaşadığı mali problemleri minimuma indirmek isterken, bu bağlamda ucuz ve kaliteli isimleri kadrosuna katmak istiyor.

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Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Süper Lig dahil olmak üzere tüm kulüpler, sürpriz isimlere yöneliyor...

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Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Cezayir basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Sivasspor'un, Fenerbahçe'de yerden yere vurulan ve sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından yeniden yükselişe geçen o isim için devreye girdiğini yazdı.

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Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...

Buna göre bir dönem Fenerbahçe'de forma Islam Slimani'ye Sivasspor talip oldu.

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