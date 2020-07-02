02 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu için olay sözler! "Utanç adamı"

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe yazısında Burak Yılmaz, Ömer Bayram ve Emre Belözoğlu için sert sözler kullandı. İşte Uluç'un o yazısı...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 11:37
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Emre Belözoğlu için olay sözler! Utanç adamı

Mustafa Kemal Atatürk'ün lafının altından geçer girerdim çocukluğumda, gençliğimde, Ankara'da 19 Mayıs Stadı'na.. Öğrendim. Ezberledim.
Sindirdim. İlkem oldu. "Ben de" dedim.

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Emre Belözoğlu için olay sözler! Utanç adamı

"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" demişti, Atam!. Ezberlemiştim. Sonra yurdun pek çok kentinde maçlara gittim. Ordaki stat kapılarında da ayni laf vardı.

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Emre Belözoğlu için olay sözler! Utanç adamı

"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim!" Şimdi ne 19 Mayıs Stadı kaldı, ne de o laf!.
..Ve aslında sevilecek "ahlaklı" futbolcu da pek kalmadı.

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Emre Belözoğlu için olay sözler! Utanç adamı

Geçen hafta, üç "büyük" takımımızın üç güya "büyük" futbolcusunu izlerken, utandım.
Resmen utandım..

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Emre Belözoğlu için olay sözler! Utanç adamı

"Atam bizi affet.. Artık izinde değiliz" dedim, içimden. Şimdi de dışımdan diyorum.
Beşiktaşlı Burak, Fenerbahçeli Emre ve Galatasaraylı Ömer, yüzümü kızartan adamlar oldular..

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