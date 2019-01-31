31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den son gün sürprizi

Ara transfer döneminde kadro takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer döneminin son gününde taraftarına bir sürpriz daha yapmak istiyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:09
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Fenerbahçeden son gün sürprizi

Ara transfer dönemidne önce Sadık Çiftpınar'ı, ardından Victor Moses'ı en son da Serdar Aziz'i renklerine katan sarı lacivertli ekipte son gün sürprizi!

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Fenerbahçeden son gün sürprizi

Ersun Yanal'ın takviye istediği öncelikli bölgelerden olan orta saha için adaylarla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Empoli'de forma giyen orta saha oyuncusu Miha Zajc için teklif yaptı.

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Fenerbahçeden son gün sürprizi

Sarı lacivertli ekibin transferde Salih Uçan'ı kullanmaya karar verdiği öğrenildi.

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Fenerbahçeden son gün sürprizi

İtalyan ekibinin kapısını çalan Fenerbahçe, Zajc için 6,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisini teklif etti.

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Fenerbahçeden son gün sürprizi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Empoli, Sloven oyuncu için sarı lacivertlilerden gelen teklife sıcak bakıyor.

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