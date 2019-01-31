Fenerbahçeden son gün sürprizi

Fenerbahçe'den son gün sürprizi

Ara transfer döneminde kadro takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer döneminin son gününde taraftarına bir sürpriz daha yapmak istiyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





