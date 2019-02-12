13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit ekibi ile karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 12.02.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 20:55
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Harun

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Isla

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Skrtel

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Sadık Çiftpınar

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Hasan Ali Kaldırım

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