Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırırken, iki ezeli rakibe Göztepe'den transfer müjdesi geldi. İşte detaylar...



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Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:33 ABONE OL