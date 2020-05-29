29 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırırken, iki ezeli rakibe Göztepe'den transfer müjdesi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:33
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer müjdesi Göztepe'den geldi.


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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Süper Lig'de, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni fikstüre göre, corona virüsü salgını sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te evinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'a karşı seyircisiz oynayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.


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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

TEKLİFİ REDDETTİLER!
Özellikle mukaveleleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, "Fedakarlık yapamayız" cevabıyla sarsıldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...

Göztepe'nin deneyimli file bekçisi Beto'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğu bilinirken, başarılı stoper Titi ise Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

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