İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

"TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA ORTAK OLMAK DOĞRU DEĞİL"

"Yaşadığımız pandemi sürecinde herkes Türkiye Süper Ligi'nde inanılmaz bir mücadelenin olduğunu unuttu. Bildiğiniz gibi Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Bu dönemde transfer spekülasyonlarına ortak olmak doğru değil.