27 Mayıs 2020, Çarşamba

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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de yerli operasyonu başladı. Gündemine birçok isim alan sarı-lacivertlilerde listede yer alan İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, oyuncularıyla ilgili çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 19:14
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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verecek olan ve birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerin Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'i kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte iki oyuncuyla ilgili söylentiler artarken, iki futbolcunun da menajerlğini yapan Batur Altıparmak, oyuncularının geleceğiyle ilgili konuştu.

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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Ajansspor'a konuşan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde:

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İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

"TRANSFER SPEKÜLASYONLARINA ORTAK OLMAK DOĞRU DEĞİL"

"Yaşadığımız pandemi sürecinde herkes Türkiye Süper Ligi'nde inanılmaz bir mücadelenin olduğunu unuttu. Bildiğiniz gibi Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Bu dönemde transfer spekülasyonlarına ortak olmak doğru değil.

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