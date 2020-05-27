Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro mühendisliğini kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır ile yollarını ayırırken, genç file bekçisinin yerine gelecek ismi belirledi bile. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 27.05.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 18:04 ABONE OL