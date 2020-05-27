27 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro mühendisliğini kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin radarına giren Altay Bayındır ile yollarını ayırırken, genç file bekçisinin yerine gelecek ismi belirledi bile. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 18:04
ABONE OL
  • 1
  • 19
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Kanarya'da transfer için büyük bir taarruz yaşanıyor.

  • 2
  • 19
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali kayba uğrayan Fenerbahçe, bu sebeple transferde ince eleyip sık dokuyor.

  • 3
  • 19
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere veren Fenerbahçe, bir yandan da satacağı oyunculardan önemli bir kar elde etmenin planlarını yapıyor.

  • 4
  • 19
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Bu bağlamda 'kasaya konulması planlanan nakit' konusunda ilk hedefin, Vedat Muriqi'nin satışı olduğu bilinirken, kısa süre önce gündeme Altay Bayındır'ın olası İngiltere seferi gelmişti.

  • 5
  • 19
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yeri doldu bile! Gelecek isim...

Genç eldiven, bu sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergilemiş ve bu performansı, onu A Milli Takım'a kadar taşımıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör