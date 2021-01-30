Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Ligde Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kayserispor'u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy'de 5. zaferini yaşadı.