30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertliler, 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'de kadroya dahil edilmeyen Mesut Özil, tribünlerde böyle görüntülendi. İşte müsabakadan kareler...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 21:59
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Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 5. kez güldü.

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Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Ligde Başakşehir'i 4-1, Alanyaspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-1, Kayserispor'u 3-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste Kadıköy'de 5. zaferini yaşadı.

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Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

OSAYI İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ilk kez sarı-lacivertli formayı Çaykur Rizespor müsabakasında giydi.

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Fenerbahçe - Rizespor maçında dikkat çeken görüntü! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

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