29 Ocak 2021, Cuma

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncu için sunacağı teklif ortaya çıkarken, imzaların atılması halinde bu emojiyle transfer açıklanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 01:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:02
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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona yaklaştı.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu İrfan için Başakşehir ile birkaç gündür yoğun bir şekilde temas halinde olan Kanarya, transferde somut adımlar attı.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

Mesut Özil, Osayi ve Szalai gibi isimlere ocak ayında imza attıran sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki milli futbolcuya da Çubuklu'yu giydirmek için geri sayıma başladı.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

TEKLİF YÜKSELMEZSE...
F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha masaya oturdu.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı

Yapılan görüşmede Belözoğlu'nun son teklif olarak 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü takas olarak önerdiği belirtildi.

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