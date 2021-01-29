29 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Devre arasında 3 transfer açıklayan Fenerbahçe, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Napoli'de forma giyen stoperi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 29.01.2021 01:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:03
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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Ara transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

BELÖZOĞLU YİNE DÜMENDE!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

TRANSFER KOŞULLARINI ÖĞRENDİ
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.

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Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
29 yaşındaki Maksimovic'in piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı.

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