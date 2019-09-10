İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

EURO 2020 elemeleri kapsamında İngiltere'nin bu akşam Kosova'yı ağırlayacağı mücadele öncesi rakiplerini analiz eden İngiliz medyası, Fenerbahçe ve Kosova formasıyla başarılı bir performans gösteren golcü Vedat Muriç'e ayrı bir parantez açtı.