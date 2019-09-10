10 Eylül 2019, Salı

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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

EURO 2020 elemeleri kapsamında İngiltere'nin bu akşam Kosova'yı ağırlayacağı mücadele öncesi rakiplerini analiz eden İngiliz medyası, Fenerbahçe ve Kosova formasıyla başarılı bir performans gösteren golcü Vedat Muriç'e ayrı bir parantez açtı.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 15:36
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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriç, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları hayli mutlu etmişti.

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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü, Kosova Milli Takımı'nda da öne çıkan isimlerden biri oldu.

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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

Özellikle EURO 2020 elemelerinde takımının en iyilerinden olan Vedat Muriç, Kosova'nın rakiplerinden İngiltere'nin de dikkatini çekmeyi başardı.

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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

İngiltere'nin bu akşam sahasında ağırlayacağı Kosova için analiz yazısı yayımlayan The Guardian, Fenerbahçeli golcü için ayrı bir parantez açtı.

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İngilizlerden Vedat Muriç'e ilginç benzetme!

Haberde, sarı-lacivertli futbolcu için Eski Roma'daki dövüşçüler için kullanılan 'gladyatör' benzetmesi yapıldı.

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