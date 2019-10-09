Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Transfermarkt, uzun süredir merakla beklenen futbolcuların piyasa değerleri ile ilgili güncellemeyi yaptı. Ekim ayında açıklanan yeni değerlere göre Merih Demiral dünyada piyasa değerini en çok arttıran 3. futbolcu olurken, Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın değeri de 17 milyon Euro'ya yükseldi. İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni piyasa değerleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





