09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Transfermarkt, uzun süredir merakla beklenen futbolcuların piyasa değerleri ile ilgili güncellemeyi yaptı. Ekim ayında açıklanan yeni değerlere göre Merih Demiral dünyada piyasa değerini en çok arttıran 3. futbolcu olurken, Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın değeri de 17 milyon Euro'ya yükseldi. İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni piyasa değerleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 14:05
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Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Hüseyin Türkmen

2 milyon Euro - 3 milyon Euro

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Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Ozan Tufan

1.5 milyon Euro - 3 milyon Euro

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Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Nwakaeme

2.5 milyon Euro - 3.5 milyon Euro

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Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Deniz Türüç

3 milyon Euro - 3.5 milyon Euro

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Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...

Altay Bayındır

400 bin Euro - 4 milyon Euro

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