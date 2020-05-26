26 Mayıs 2020, Salı

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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken sarı-lacivertliler teknik ekibe eski futbolcu Mehmet Aurelio'yu dahil etmişti. Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Dirk Kuyt ise Sarı Kanarya'nın teknik ekibinde olup olmayacağı merak ediliyordu. Hollandalı eski futbolcu kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:19
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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezon yeni bir yapılanma içine girecek olan Fenerbahçe'de büyük değişimler yaşanacak.

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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli kurmaylar teknik direkör Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, teknik heyeti de oluşturmaya başladı.

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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe yönetimi teknik heyette bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş ve aidiyet duygusunu yaşayacak isimlerden oluşturmayı düşünürken, ilk olarak Aurelio'nun takıma katılmasıyla birlikte ilk adım atıldı.

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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Tuncay Şanlı'yı da teknik heyete dahil etmeyi düşünen sarı-lacivertlilerde yine bir dönem çubuklu formayı giymiş olan ve disipliniyle taraftarın sevgilisi haline gelmiş olan Dirk Kuyt ismi ön plana çıkmıştı.


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İngilizler duyurdu: Dirk Kuyt kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Hollandalı isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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