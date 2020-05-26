Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde kampa girdi. Sarı-lacivertli kulüpte, A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio ise takımıyla birlikte ilk kez idmana çıktı. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 15:09 ABONE OL