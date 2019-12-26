26 Aralık 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

Anderson Talisca Beşiktaş formasını kiralık olarak giymiş ve şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkan Talisca, 37 gol 14 asistlik performans sergilemişti. Oynadığı futbolla Süper Lig'de adından söz ettiren Brezilyalı futbolcudan beklenmeyen bir hamle gelmişti. Çin'de oynayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertli taraftarların da takımında görmek istediği oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı! İşte Fenerbahçe-Talisca flörtünün tüm detayları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:03
  • 1
  • 23
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

  • 2
  • 23
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.

  • 3
  • 23
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.

  • 4
  • 23
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

FENERBAHÇE PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekmişti.

  • 5
  • 23
Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör