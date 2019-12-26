26 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Talisca bombası! Paylaşım yapmıştı...
Anderson Talisca Beşiktaş formasını kiralık olarak giymiş ve şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkan Talisca, 37 gol 14 asistlik performans sergilemişti. Oynadığı futbolla Süper Lig'de adından söz ettiren Brezilyalı futbolcudan beklenmeyen bir hamle gelmişti. Çin'de oynayan yıldız oyuncu, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertli taraftarların da takımında görmek istediği oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı! İşte Fenerbahçe-Talisca flörtünün tüm detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:03
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