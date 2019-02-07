07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. 28 kişilik kadroya alınmayan Yassine Benzia'nın imza törenindeki duruşu dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 18:26
  • 1
  • 26
İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu.

  • 2
  • 26
İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

İmza töreninde tüm futbolcular keyifli anlar yaşarken, bir ismin mutsuzluğu dikkatlerden kaçmadı.

  • 3
  • 26
İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

TEK BAŞINA OTURDU
TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye alınmayan Cezayirli futbolcunun imza töreninde en arkada yalnız oturması dikkatlerden kaçmadı.

  • 4
  • 26
İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

Benzia'nın imza töreni boyunca keyifsiz olduğu gözlendi.

  • 5
  • 26
İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...

SELFİE'DE YER ALMADI

İmza töreni sonrası sarı lacivertli takım selfie çekti. Ancak Benzia bu kareye girmedi...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör