07 Şubat 2019, Perşembe
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İmza töreninde dikkat çeken detay! Benzia...
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. 28 kişilik kadroya alınmayan Yassine Benzia'nın imza törenindeki duruşu dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 07.02.2019 18:26
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