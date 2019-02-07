07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oyuncu kafilesi şu şekilde:

Giriş Tarihi: 07.02.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 20:57
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Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Volkan Demirel

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Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Harun Tekin

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Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Berke Özer

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Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Martin Skrtel

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Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

Roman Neustadter

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