Fenerbahçenin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!

07 Şubat 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu açıklandı!
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oyuncu kafilesi şu şekilde:
Giriş Tarihi: 07.02.2019 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 20:57
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!