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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Bruma’ya takım arıyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Bruma'ya takım arıyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip son olarak forvet hattını Michy Batshuayi ile güçlendirmişti. Öte yandan takımın yeni transferlerinden Bruma, artan yabancı sayısı ve düşük performansı sebebiyle gözden çıkarıldı. Yönetim, Portekizli futbolcu için kulüp arıyor. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 23:38 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022- 06:07
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