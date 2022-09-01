FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Maxi Gomez’in Trabzonspor’a transferi sonrası ortaya çıktı! Kanarya’nın gündemindeki isim...

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde son haftada alınan Konyaspor mağlubiyeti sonrası camia gözünü golcü transferine dikti. Kanarya'nın uzun bir süredir Maxi Gomez transferine yoğunlaştığı kaydedilmişti. Uruguaylı futbolcunun transferinde mutlu sona Trabzonspor'un ulaşmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin hedefindeki forvetin kim olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)