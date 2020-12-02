02 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! "Aziz Yıldırım'la başlayan..."

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini köşe yazısında değerlendirdi. Usta yazar, sarı-lacivertli takıma sert eleştiriler yaparken, Aziz Yıldırım'a gönderme de yaptı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:40
ABONE OL
  • 1
  • 12
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! Aziz Yıldırım'la başlayan...

Ah gazetecilik!.

Ben olsam birinci sayfa sürmanşetten anons eder, spor sayfasının da manşetine çekerdim, 8 sütuna, Erol Bulut'u...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! Aziz Yıldırım'la başlayan...

4-3'lük Beşiktaş yenilgisinin ardından, adını bilmediğim, bilmek gereği de duymadığım bir Fener borazanı konuştu ve ağır şekilde maçın genç hakemini eleştirdi. Fener'in kaybında bütün suçun Tugay Kaan Numanoğlu'nda olduğunu söyledi.

  • 3
  • 12
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! Aziz Yıldırım'la başlayan...

Fener'de Aziz Yıldırım'la başlayan bir âdettir bu.. İpin ucunu salıp, hakarete ve tehdide varacak şeyleri Başkan değil, onun borazanları söyler.
Okur, Aziz'in iki borazanını yakından bilir.

  • 4
  • 12
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! Aziz Yıldırım'la başlayan...

Bu defaki borazan da söylediklerinin maçın sonucunu değiştirmeyeceğini biliyordu. O zaman neden konuşuyordu?.
Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ni, tehdit etmek ve Fener'in gelecek maçlarına, kendi istedikleri, uygun hakemlerin verilmesini sağlamak için.
Bu, Serdar Tatlı'ya kadar başarıyla uygulanmış, Zorlu Toplantısı ile de zirve yapmış bir taktik.


  • 5
  • 12
Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! Aziz Yıldırım'la başlayan...

İşte Fener Yönetimi tam bu noktada iken, pazartesi günü Fener Teknik Direktörü Erol Bulut, o borazanı sıfırlayan bir konuşma yaptı ve dedi ki..
"Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum!."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör