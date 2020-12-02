Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye sert sözler! "Aziz Yıldırım'la başlayan..."

Bu defaki borazan da söylediklerinin maçın sonucunu değiştirmeyeceğini biliyordu. O zaman neden konuşuyordu?.

Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ni, tehdit etmek ve Fener'in gelecek maçlarına, kendi istedikleri, uygun hakemlerin verilmesini sağlamak için.

Bu, Serdar Tatlı'ya kadar başarıyla uygulanmış, Zorlu Toplantısı ile de zirve yapmış bir taktik.



