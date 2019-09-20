20 Eylül 2019, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! "Fener Futbol Federasyonu..."
Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 16:54
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