20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! "Fener Futbol Federasyonu..."

Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 16:54
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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! Fener Futbol Federasyonu...

Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemde yaptığı açıklamalara dair bir yazı kaleme aldı. Uluç yazısında, Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve MHK hakkındaki sözlerine dair düşüncelerini aktardı ve sert ifadeler kullandı. İşte Hıncal Uluç'un ses getirecek o yazısı...

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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! Fener Futbol Federasyonu...

Fenerbahçe sahada çuvalladıkça, Ali Koç gündemi değiştirmek için açıkça savcılara ihbar ediyorum, işte, 4 haziranda değiştirilen 6222 Sporda Şiddet Yasası'nı hiçe sayan açıklamalar yapıyor..

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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! Fener Futbol Federasyonu...

Durup dururken Merkez Hakem Komitesi Başkanı, o çok sevilen ve sayılan Zekeriya Alp Kaptana hem de ne çirkin saydırdı.

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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! Fener Futbol Federasyonu...

Fatih Terim 4 maç cezasını bile almışken, o kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı.

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Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler! Fener Futbol Federasyonu...

Bağdat Caddesi ve Fener tribünlerine, kin, öfke ve nefret aşılıyor ki, tribünler ve sosyal medya ona yönelmesin.

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