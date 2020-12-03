03 Aralık 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Avrupa'dan bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takımla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'ın talipleri artıyor. Adı sık sık Premier Lig kulüpleriyle anılan yıldız futbolcuya İspanya'dan da bir talip olduğu ve La Liga ekibinin devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 01:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 06:45
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

Son iki sezonda Fenerbahçe ve Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

MAÇLARI MERCEK ALTINDA

Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

RESMİ BİR ADIM ATILMADI

Valencıa'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE...

Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriç'i satıp çok önemli bir gelir elde eden Sarı-Lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde Ozan Tufan'ı da gönderecek.

(Takvim)

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