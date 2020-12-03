Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Avrupa'dan bir talip daha! Devre arasında teklif yapılacak

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takımla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'ın talipleri artıyor. Adı sık sık Premier Lig kulüpleriyle anılan yıldız futbolcuya İspanya'dan da bir talip olduğu ve La Liga ekibinin devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 01:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 06:45 ABONE OL