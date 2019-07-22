22 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Elmas'tan gelecek parayı yeni transferlerde kaynak olarak kullanacak olan Fenerbahçeli kurmaylar önümüzdeki sezon Kadıköy'e yıldız yağdırmak için düğmeye bastı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.07.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
  • 1
  • 20
Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe'de gözler eksik mevkilere yapılacak yeni transferlerde...

  • 2
  • 20
Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Eljif Elmas'ı 16 milyon euro peşin para karşılığı Napoli'ye satan yönetim, bu hafta düğmeye basacak.

  • 3
  • 20
Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip; ön libero, stoper ve sol bek takviyelerini de sırayla gerçekleştirecek.

  • 4
  • 20
Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Forvete de yıldız bir yabancı oyuncunun daha gelebileceği ifade ediliyor.

  • 5
  • 20
Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

TEKLİFLER YÜKSELTİLECEK
Listenin başındaki isimler Luiz Gustavo, Kjaer ve Alexandar Kolarov...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör