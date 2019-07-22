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Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Elmas'tan gelecek parayı yeni transferlerde kaynak olarak kullanacak olan Fenerbahçeli kurmaylar önümüzdeki sezon Kadıköy'e yıldız yağdırmak için düğmeye bastı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
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