07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yılın bombasını patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu Hatem Ben Arfa transferini bitiriyor. İşte Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti...

Giriş Tarihi: 07.06.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 09:24
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Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

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Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

Son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.

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Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.

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Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

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Hatem Ben Arfa İstanbul'a geliyor! İşte yıllık maliyeti

Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic Lyon alt yapısından yetişti.

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