07 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü. İşte Süper Lig'de gündem yaratacak transfere dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 07.06.2019 01:55
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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Süper Lig'de önümüzdeki sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Haberde; Marc-Andre ter Stegen'in arkasında güvenilir bir kalecinin beklemesini isteyen Barcelona'nın da, Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Buffon, PSG'ye veda ederken "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı.

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