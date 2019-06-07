Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü. İşte Süper Lig'de gündem yaratacak transfere dair tüm detaylar…