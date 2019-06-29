29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Ittihad formasını giyen G.Saray'ın eski yıldızına kanca attı. Suudi kulübüyle anlaşılırken, Rodrigues ile pazarlık sürüyor

Giriş Tarihi: 29.06.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 00:51
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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Sezonun sona ermesiye birlikte Valbuena, Soldado, Mehmet Topal, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, giden oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Transferde ince eleyip sık dokuyan ve geçen seneki transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Transferde ilk bombasını Max Kruse ile patlatan Fenerbahçe hız kesmiyor...

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Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası

Sarı lacivertli ekip Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues için Al Ittihad kulübü ile anlaştı.

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