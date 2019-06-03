Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hasan Ali'ye İngiltere'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Bu sezon takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertli kurmayların takımın en formda oyuncularından biri olan Hasan Ali Kaldırım'a gelen bu teklif ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.