03 Haziran 2019, Pazartesi

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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hasan Ali'ye İngiltere'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Bu sezon takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertli kurmayların takımın en formda oyuncularından biri olan Hasan Ali Kaldırım'a gelen bu teklif ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 19:26
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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Fenerbahçe'de transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Bu doğrultuda takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Kanarya'da ayrılıklar yaşanmaya başladı.

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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Sarı-lacivertliler takımdan gidecek ve gelecek oyuncuları belirlerken hiç hesaba katılmayan bir transfer teklifi geldi.

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Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den dev talip!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali'ye İngiltere'den talip var.

İşte transferin detayları...

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