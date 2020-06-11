11 Haziran 2020, Perşembe

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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Hasan Ali Kaldırım'ın tercihini yaptığı ve sezon sonunda resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:20
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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi çözülüyor. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia edilmişti.

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Hasan Ali Kaldırım imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürülmüştü.

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