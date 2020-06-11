Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı. Uzun süredir ayrılacağı konuşulan ve adı Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ile de anılan sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...