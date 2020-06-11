11 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı. Uzun süredir ayrılacağı konuşulan ve adı Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ile de anılan sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:45
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Fenerbahçe, karşılıklı anlaşarak Şilili sağ beki Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Sarı-lacivertli takım, tecrübeli oyuncusunun yerine transfer arayışlarına ise çok önceden başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, sağ bek için Arjantinli genç futbolcu Nahuel Molina'yı listesine almıştı. İtalyan basını son dakika gelişmesini böyle duyurdu...

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Udinese, gelecek sezonun ilk transferini bitirmek üzere. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin de istediği Molina ile prensip anlaşmasına vardı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Isla'nın yerine...

NAHUEL MOLINA KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Nahuel Molina, 1.75 boyunda. Şu anda Boca Juniors A takımı ve II. takımında forma giyen oyuncu, sağ bek pozisyonunda görev alıyor.

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