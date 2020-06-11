Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmek için düğmeye bastı. Sezon sonunda Vedat Muriqi'ye gelecek teklifleri değerlendirecek olan ve sarı-lacivertliler Kosovalı golcünün yerini Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız golcüyle doldurmayı planlıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:44 ABONE OL