11 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmek için düğmeye bastı. Sezon sonunda Vedat Muriqi'ye gelecek teklifleri değerlendirecek olan ve sarı-lacivertliler Kosovalı golcünün yerini Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız golcüyle doldurmayı planlıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 10:44
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

Süper Lig'de sezonun bitime kısa bir süre kala yeni sezon için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler oyuncu arayışlarını sürdürürken, transfer önceliği yerli ve genç oyunculara verildi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

Bu doğrultuda ilk somut adımlarını atan yönetim, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de ses getirecek transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper yıldız! Galatasaray da istemişti

MURIQI'NİN YERİNE MANDZUKIC

Katar'dan Al Kass Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarında olan Vedat Muriqi'nin ayrılma ihtimaline karşı Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istiyor.

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