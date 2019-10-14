14 Ekim 2019, Pazartesi

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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemden düşmüyor. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kadroda düşünmediği oyuncunun devre arasında lacivertli takımla resmi sözleşme imzalayacağı iddia edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan Mesut Özil transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran açıklamalar geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:25
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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'na katıldı.

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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Burada Goal muhabiri Naziir Kinsella'nın sorularını yanıtlayan eski milli futbolcu, Mesut Özil'in olası Türkiye transferi, Franck Ribery, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

İşte Hamit Altıntop'un Fenerbahçelileri heyecanlandıran o açıklamaları;

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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

"CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Cengiz Ünder farklı bir yetenek. Hücuma dönük, gol atabilen bir oyuncu. Bizim için çok özel bir isim.

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Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Sakatlıklardan yana biraz şanssızlık yaşıyor ama daha genç ve onun yeteneklerine güveniyoruz.

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