14 Ekim 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Hamit Altıntop müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi gündemden düşmüyor. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kadroda düşünmediği oyuncunun devre arasında lacivertli takımla resmi sözleşme imzalayacağı iddia edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan Mesut Özil transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran açıklamalar geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:25
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"