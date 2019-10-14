14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi

Hem ara transfer hem de sezon sonu kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil transferi için dört koldan girişimlerine başlayan sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Aleksandar Kolarov'a kavuşuyor. İşte Sırp yıldızın imza tarihi...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:47
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Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Lige bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yandan bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yaparken, bir yandan da gelecek sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Sarı-lacivertlilerde tek düşünce şampiyonluk ipini göğüslemek ve gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak.
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Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmanın planlarını da yapan Kanarya, uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için zemin yoklamaya başladı.
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Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Fenerbahçe dünya yıldızıyla ocakta sözleşme imzalayıp, yeni sezonda forma giydirme planları yapıyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Takvim' in haberine göre; FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Kolarov için atağa geçti.
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