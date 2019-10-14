Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi

Hem ara transfer hem de sezon sonu kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil transferi için dört koldan girişimlerine başlayan sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Aleksandar Kolarov'a kavuşuyor. İşte Sırp yıldızın imza tarihi...