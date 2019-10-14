14 Ekim 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor! İşte imza tarihi
Hem ara transfer hem de sezon sonu kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mesut Özil transferi için dört koldan girişimlerine başlayan sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Aleksandar Kolarov'a kavuşuyor. İşte Sırp yıldızın imza tarihi...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:47
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"