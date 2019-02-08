08 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor. Fenerbahçe'de maçtan çok kısa bir süre önce rahatsızlanan Skrtel'in yerine savunmada Neustadter ile Serdar Aziz görev yapacak. Sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar da sahada yer alamayacak.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 19:30
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