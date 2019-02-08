08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor. Fenerbahçe'de maçtan çok kısa bir süre önce rahatsızlanan Skrtel'in yerine savunmada Neustadter ile Serdar Aziz görev yapacak. Sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar da sahada yer alamayacak.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 19:30
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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Bu akşam Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İşte zorlu maçta ilk 11'ler...

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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

KAYSERİSPOR

Lung

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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Lopes

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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Kana-Biyik

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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Sapunaru

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