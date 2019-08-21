Fenerbahçe'den çifte imza!

Ve yeni sol bek ile stoperin imzası an meselesi... Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor... Diego Laxalt için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'ye ret yanıtı geldi. Kolarov transferini de bir türlü bitiremeyen Kanarya'nın yeni sol beki belli oluyor... İşte Laxalt'tan ret yanıtı alan Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı o iki isim...