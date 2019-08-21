21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte imza!

Ve yeni sol bek ile stoperin imzası an meselesi... Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor... Diego Laxalt için kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'ye ret yanıtı geldi. Kolarov transferini de bir türlü bitiremeyen Kanarya'nın yeni sol beki belli oluyor... İşte Laxalt'tan ret yanıtı alan Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı o iki isim...

Giriş Tarihi: 21.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 12:15
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Fenerbahçe'den çifte imza!

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de gaza bastı...

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Fenerbahçe'den çifte imza!

Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor.

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Fenerbahçe'den çifte imza!

Yönetim, Arjantinli yıldızın kiralanması konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.

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Fenerbahçe'den çifte imza!

15 GÜNDÜR GÖRÜŞÜYORLAR

Yaklaşık 15 gündür Rojo ile temasta olan Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Manchester United ile arada ufak pürüzler kaldığı belirlendi.

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Fenerbahçe'den çifte imza!

1 MİLYON EURO FARK VAR

Yönetim kiralama bedeli ödemek istemezken, İngiliz kulübünün 1 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Ancak kısa sürede orta yol bulunmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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