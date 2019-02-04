Soldado ve Valbuenanın kaderini Ersun Yanalın kararı belirleyecek

04 Şubat 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Soldado ve Valbuena'nın kaderini Ersun Yanal'ın kararı belirleyecek
Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena'nın geleceği Ersun Yanal'ın ellerinde... Teknik Direktör Ersun Yanal'ın vereceği karar yıldız futbolcuların kaderini belirleyecek.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 12:26
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!