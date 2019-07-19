19 Temmuz 2019, Cuma
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Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'ya rest çekerken, hazırlık karşılaşmasının ardından yöneltilen Fenerbahçe sorusuna da ilginç bir tepki verdi...
Giriş Tarihi: 19.07.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 11:52
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