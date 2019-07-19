19 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'ya rest çekerken, hazırlık karşılaşmasının ardından yöneltilen Fenerbahçe sorusuna da ilginç bir tepki verdi...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 11:52
  • 1
  • 13
Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

  • 2
  • 13
Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç forma tanıtımında 3 transfer daha yapılacağının müjdesini vermişti.

  • 3
  • 13
Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Bu transferlerden birinin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo olduğu konuşuluyordu.

  • 4
  • 13
Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için kulüpler arasındaki görüşmelerde önemli yol kat edildi.

  • 5
  • 13
Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Tarafların 7 milyon Euro'ya anlaşması beklenirken, Sambacı'dan önemli bir çıkış geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör