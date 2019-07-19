19 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı... Her sezon forma satışından büyük gelir elde eden Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları merakla bekleniyordu. Dün gece gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan formalar, taraftarın büyük tepkisini çekti... İşte sarı-lacivertli taraftarların 'çubuklu'ma dokunma' diyerek verdiği tepkiler;

Giriş Tarihi: 19.07.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 11:03
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Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
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Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
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Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
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Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
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Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
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