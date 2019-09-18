18 Eylül 2019, Çarşamba
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Gustavo için olay sözler! "Mehmet Topal'dan farkı ne?"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo da ilk maçına çıktı. Spor yazarları, Brezilyalı orta saha oyuncusunun performansını değerlendirirken, Gustavo ile ilgili olay ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:16
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