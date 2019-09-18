18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gustavo için olay sözler! "Mehmet Topal'dan farkı ne?"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo da ilk maçına çıktı. Spor yazarları, Brezilyalı orta saha oyuncusunun performansını değerlendirirken, Gustavo ile ilgili olay ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 09:16
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Gustavo için olay sözler! Mehmet Topal'dan farkı ne?

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı.

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Gustavo için olay sözler! Mehmet Topal'dan farkı ne?

Luiz Gustavo'nun performansıyla ilgili ünlü yorumculardan dikkat çeken tespitler geldi.

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Gustavo için olay sözler! Mehmet Topal'dan farkı ne?

"BEN NEREYE GELDİM?' DİYE SORMUŞTUR"

Gürcan Bilgiç
"Kilidi açamamak, sadece Emre eksikliğinden kaynaklanıyorsa, işte o zaman gerçek sıkıntı başlar.

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Gustavo için olay sözler! Mehmet Topal'dan farkı ne?

Ama Emre'nin sorumluluğunu alan Gustavo'nun ilk resmi maçında "Ben nereye geldim" diye kendisine defalarca sorduğunu tahmin ediyorum.

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Gustavo için olay sözler! Mehmet Topal'dan farkı ne?

Bu ligi acı bir dersle öğrendi, Emre'nin neden büyük futbolcu olduğunu da anladı muhtemelen."

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