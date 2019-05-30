30 Mayıs 2019, Perşembe
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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yeni sezona fırtına gibi girecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre transferde birçok oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Borussia Dortmund'un 2 yıldızına kancayı taktı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 00:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 00:23
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