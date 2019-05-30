30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yeni sezona fırtına gibi girecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre transferde birçok oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Borussia Dortmund'un 2 yıldızına kancayı taktı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 00:17 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 00:23
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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor.

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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde düğmeye bastı.

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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Öncelikle takımda gönderilecek isimleri belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncularla birer birer yollarını ayırıyor.

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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Mathieu Valbuena'yı Yunan ekibi Olympiakos'a gönderen sarı-lacivertlilerde Roman Neustadter'de takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

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Dortmund'un 2 yıldızı Fenerbahçe'ye!

Son olarak Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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