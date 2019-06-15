15 Haziran 2019, Cumartesi
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Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!
Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 10:10
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