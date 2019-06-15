Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!

Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.