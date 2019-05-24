24 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de santrfora 4 aday!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor bölgesinin özellikle üstünde duruyor. Sarı-lacivertliler, 4 ismi gündeminde tutarken Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen golcüyü gündemine aldı.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 23:50
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