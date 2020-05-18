18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu. Transferde Fenerbahçe'yle adı anılan iki yıldız, sarı-lacivertli takımla ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:38
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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

Beşiktaş ile sözleşmeleri bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

Sağ bek ve sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu iki oyuncu konusunda "bekle-gör" taktiğini uygulama kararı aldı.

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı.

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

Fenerbahçe'den gönülsüz ayrıldığı bilinen iki ismin, önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler beklenecek.

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e açık kapı!

850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK
Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz.

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